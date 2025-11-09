“Surgió en Pasapalabra”: el secreto que esconde el primer álbum ilustrado de Carla Hidalgo

En el último programa de Pasapalabra, hemos tenido la visita de Carla Hidalgo, actriz y modelo que ha hecho equipo con Manu en las divertidas pruebas del programa para sumar segundos de cara a El Rosco.

Antes de la prueba final, Roberto Leal se detiene con los invitados para comentar sus proyectos, y en esta ocasión ha querido conversar con Carla Hidalgo. El presentador ha señalado que la actriz sacará, a comienzos del año 2026, su segundo álbum ilustrado, cuyo nombre será ‘Sigilo, mi amigo invisible', una interesante visión sobre los amigos invisibles que tienen los más pequeños entre los tres y los siete años.

Carla Hidalgo ha querido puntualizar que, en efecto, es su segundo álbum ilustrado, porque el primero, llamado ‘Un planeta sin cuento’... ¡surgió en Pasapalabra! La actriz lo desvela y confiesa con qué otra invitada habló por los pasillos del programa para que este proyecto viese la luz. ¿Te lo imaginas? ¡Dale al play y descúbrelo en el vídeo!