La historia de Antonio y Aurora: cincuenta años de búsqueda familiar que terminan con un giro inesperado

Antonio lleva desde los 9 años buscando a su familia biológica. Fue entonces cuando sus padres le dijeron que era adoptado y que habían pagado un millón de pesetas por él, algo que le hizo sospechar que podía ser parte de una trama de bebés robados.

Desde entonces, su búsqueda no cesó, hasta que un día recibió un mensaje de Luna, una mujer que creía que podía ser su hermana. Por la edad y el parecido, Antonio podía ser el hijo que su familia siempre creyó que murió al nacer, pero que Luna sospechaba que le robaron a sus padres.

El reencuentro de dos hermanos

Luna y Antonio se sometieron a una prueba de ADN que resultó ser concluyente: eran medio hermanos por parte de uno de los progenitores, con un 99.9% de probabilidad. Ambos compartían ADN y, después de 50 años, ambos se reencontraban en nuestro plató.

"Tuve que leer el correo varias veces cuando me llegó, no me lo podía creer", confesaba Luna, "a mi padre le dijeron que el bebé había muerto de un infarto, pero no llegó a verlo".

Giro inesperado: ¿es Aurora la madre de Antonio?

Ante la prueba de que Luna era hermana de Antonio, este creyó haber llegado hasta su madre, Aurora. Pese a que al principio era muy escéptica y estaba segura de que su hijo murió al poco de nacer, finalmente accedió a hacerse las pruebas de ADN.

Al ver las coincidencias en su historia, toda la familia de Aurora daba por hecho que Antonio era su hijo y que se lo robaron al nacer, pero un giro inesperado lo cambió todo: las pruebas demostraban que Aurora no era madre de Antonio.

El resultado no fue lo que esperaban y fue un duro golpe para toda la familia, pero según la doctora, todavía existe la posibilidad de que Luna y Antonio sean hermanos por parte de padre. ¿Continuarán su búsqueda hacia la verdad?