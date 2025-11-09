Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe y Gabriel forjan su alianza contra los De la Reina

La próxima semana en Sueños de libertad se espera movidita...

Damián llevará muy mal los cambios en la empresa, para él, que manos ajenas hagan y deshagan en Perfumerías de la Reina, es algo muy difícil de asimilar.

Pero los cambios no han hecho más que empezar.

Gabriel regresará de París sin ningún tipo de mejora, lo que nadie sabe es que ha ido a celebrarlo, no a revocar la venta. Solo Andrés comenzará a sospechar por sus recuerdos de las malas intenciones de su primo.

Begoña está encantada con la vuelta del hombre al que quiere, aunque es una de las personas más engañadas por él.

Además, la enfermera querrá adoptar a Julia como hija legítima de ellos... ¿Cómo se lo tomará Gabriel? ¿Y Digna y Damián? ¿Les facilitará el camino María? Ella es la tutora legal de la niña... ¿qué pasará?

Cloe seguirá haciendo cambios en Perfumerías de la Reina, lo que no le eximirá de encontronazos con los accionistas y trabajadores de la empresa: especialmente con Marta y Joaquín.

A De la Reina no le gustarán los cambios que está haciendo en la tienda, y Joaquín se pondrá claramente en contra de los despidos en la fábrica.

No será hasta la llegada de Gabriel cuando unirá fuerzas con ella... ¡por fin un aliado!

De hecho, él será clave en su búsqueda de un nuevo director para la fábrica... ¿quién ocupará el puesto?

Claudia conocerá más a fondo la historia de Maripaz, y puede ser que sea ella la nueva encargada de la casa cuna... ¿se harán buenas amigas?

