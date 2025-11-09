Muere el profesor de la UCO que estaba ingresado en Vietnam

Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés que estaba ingresado en Vietnam por una pancreatitis aguda, ha fallecido a sus 77 años, según ha informado el representante de la familia.

Un viaje turístico que se convirtió en pesadilla

El profesor cordobés, residente en Santander, se fue de viaje a Vietnam hace dos meses con un grupo de turismo organizado por la Comunidad de Madrid. Lo que parecía ser un viaje de ocio y disfrute, se convirtió en una pesadilla para Serradilla, ya que el 10 de septiembre enfermó de una pancreatitis aguda con shock séptico, obligándole a ser ingresado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las complicaciones derivadas de dicha pancreatitis.

Tras varios días ingresado, el profesor agotó la cobertura de dinero que le cubría el seguro de viaje para permanecer ingresado, por lo que su hija Sara se vio obligada a pedir ayuda económica para poder traer a su padre a España en un avión medicalizado, ya que su seguro solo cubría un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica. Algo inviable en las condiciones de salud en las que se encontraba Juan Manuel.

Las complicaciones imposibilitaron el regreso

Su hija abrió una recaudación de 200.000 euros para poder pagar dicho avión en la web de gofundme.com, de los cuales consiguieron más de 170.000 euros para poder repatriar a Juan Manuel hasta Córdoba. La familia había encontrado una empresa francesa para poder realizar dicho traslado, aunque finalmente las complicaciones del estado de salud del profesor imposibilitaron el regreso y Juan Manuel terminaba falleciendo en la tarde de este sábado 8 de noviembre, a sus 77 años recién cumplidos, según ha informado el representante familiar, Fernando Béjar.

Juan Manuel Serradilla fallecía en el hospital FV Saigón, tras el avance de una nueva infección bacteriana, obligándole a pasar a cuidados paliativos durante sus últimos días para evitar el sufrimiento. Durante estos dos meses de lucha han permanecido junto a él su pareja, que viajaba con él en el grupo, y su hija Sara, que voló a Saigón en cuanto tuvo conocimiento del ingreso hospitalario.

Comunicado

"Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado. Que la tierra le sea leve. Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha manifestado Fernando Béjar, amigo de Juan Manuel y portavoz de la familia ante los medios. En Vietnam permanecen familiares, quienes han agradecido las muestras de cariño recibidas en este tiempo, junto a los amigos del profesor.

