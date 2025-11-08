Jeremy Renner reacciona tras ser acusado de violencia doméstica por su expareja y de amenazarla con llamar a inmigración

Jeremy Renner se ha visto en el centro de la polémica tras ser acusado por su expareja, la directora Yi Zhou, de violencia doméstica. La cineasta ha hecho públicas las agresiones por parte del actor, afirmando que "recibió dos fotos de Jeremy Renner y una serie de imágenes pornográficas no solicitadas a través de MDs y WhatsApp".

"Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria", ha asegurado Zhou a través de sus redes. "Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención".

Jeremy Renner | Getty

Zhou, que conoció a Renner en el documental Chronicles of Disney y trabjaó con él en un film animado, alegó que el intérprete de Ojo de Halcón le amenazó con llamar a inmigración (al ICE -Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos-), tras reclamarle en privado su mala conducta y pedirle que se comportara adecuadamente y la respetara.

Ahora, Renner, a través de su equipo, ha emitido una declaración negando por completo las acusaciones. Según Page Six, "las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas".

La cineasta Yi Zhou en 2025 | Gtres

"Yo no lo busqué; él me acosó", declaró Zhou por su parte al Daily Mail. "Ni siquiera sabía su nombre, nunca había visto una película suya. Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo", añadió.

Cabe recordar que sobre Renner pesan otras acusaciones como las de su exmujer, Sonni Pacheco, con quien comparte la custodia de su hija de 12 años, Ava, y en 2019 señaló en documentos judiciales que la amenazó de muerte y de disparar un arma de fuego estando presente su hija.