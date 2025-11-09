La reina Letizia derrocha elegancia y combate al frío con un abrigo de paño largo antes de su viaje a China

En mitad de la polémica por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos en Francia y el contenido de las mismas, los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han puesto rumbo a China. Se trata del primer viaje de Estado al país asiático desde que son monarcas.

Felipe VI y doña Letizia | Gtres

Los Reyes se han dejado ver en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media mañana y la reina Letizia ha vuelto a derrochar elegancia con un abrigo ideal para la bajada de temperaturas.

Se trata de un diseño negro de paño y largo, perfecto para esta época del año, que tiene cinturón incorporado, con el que doña Letizia no solo ha combatido las bajas temperaturas sino que también ha vuelto a demostrar que en lo sencillo también está la elegancia.

La reina Letizia | Gtres

Bajo él, un pantalón amplio en el mismo tono y en su mano derecha, un bolso estructurado de tamaño medio tipo maletín, con asa y unos zapatos de suela ancha y tacón.

El look de la reina Letizia | Gtres

Este viaje culmina la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

El look de la reina Letizia | Gtres

En Pekín, los Reyes serán recibidos oficialmente por el Presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 de noviembre. Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Un viaje en el que desarrollarán una intensa agenda económica y cultural y presidirán reuniones empresariales entre los días 11 a 13 de noviembre, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.