TOTAL BLACK
La reina Letizia derrocha elegancia y combate al frío con un abrigo de paño largo antes de su viaje a China
La reina Letizia ha triunfado con su elegante look con el que pone rumbo a China junto al rey Felipe en su primera visita oficial como Reyes al país asiático.
Publicidad
En mitad de la polémica por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos en Francia y el contenido de las mismas, los Reyes, don Felipe y doña Letizia, han puesto rumbo a China. Se trata del primer viaje de Estado al país asiático desde que son monarcas.
Los Reyes se han dejado ver en el Pabellón de Estado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media mañana y la reina Letizia ha vuelto a derrochar elegancia con un abrigo ideal para la bajada de temperaturas.
Se trata de un diseño negro de paño y largo, perfecto para esta época del año, que tiene cinturón incorporado, con el que doña Letizia no solo ha combatido las bajas temperaturas sino que también ha vuelto a demostrar que en lo sencillo también está la elegancia.
Bajo él, un pantalón amplio en el mismo tono y en su mano derecha, un bolso estructurado de tamaño medio tipo maletín, con asa y unos zapatos de suela ancha y tacón.
Este viaje culmina la celebración del 20º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China, y ofrece la oportunidad de continuar estrechando los profundos lazos políticos, económicos y culturales entre ambos países.
En Pekín, los Reyes serán recibidos oficialmente por el Presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12 de noviembre. Felipe VI mantendrá también encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.
Un viaje en el que desarrollarán una intensa agenda económica y cultural y presidirán reuniones empresariales entre los días 11 a 13 de noviembre, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.
Más Celebrities
- Ana Peleteiro aclara la polémica de las becas tras las críticas por su nueva casa: "Llevo cotizando desde los 15 años"
- Juan Avellaneda revela el ingreso en la UCI de su marido: "Lo frágil que puede ser todo"
- Omar Montes responde a las críticas por mostrar a su hijo recién nacido en redes: "Hay gente que está muy mal"
Publicidad