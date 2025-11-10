Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, Andy presentará su carrera en solitario en El Hormiguero

El artista ha dado un nuevo paso en su carrera musical y estará en el programa para contar cómo ha vivido este proceso.

Andy en El Hormiguero

El cantante Andy Morales, conocido por haber formado parte del icónico dúo Andy y Lucas, llega esta noche a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su nueva etapa profesional en solitario. Tras la separación del mítico grupo gaditano, Andy afronta con ilusión esta nueva fase de su carrera, en la que busca reencontrarse con su esencia musical y explorar nuevos sonidos.

Durante su visita, Andy hablará de los proyectos que tiene entre manos, de cómo está viviendo este cambio y de la polémica surgida tras la disolución del grupo, que marcó el final de una de las formaciones más queridas del panorama musical español. Será una conversación sincera y cercana, en la que el artista mostrará su lado más personal y reflexivo.

Sobre él:

Nacido en Cádiz, Andy Morales saltó a la fama a principios de los 2000 con el dúo Andy y Lucas, convirtiéndose en un referente del pop español gracias a su estilo fresco y sus letras cargadas de emoción. Con más de dos décadas de trayectoria y grandes éxitos a sus espaldas, Andy inicia ahora una nueva andadura en solitario con la misma pasión y autenticidad que siempre le han caracterizado.

