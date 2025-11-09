Imperdible
"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta
El matrimonio protagonizó el momentazo de la noche durante la tertulia de actualidad.
Publicidad
Juan del Val había visitado El Hormiguero con su característico tono irónico y su naturalidad. El escritor dejó momentos de humor, sinceridad y reflexión en una conversación que no pasó desapercibida.
Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la tertulia con la que cierra cada semana conformada por el propio invitado, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Sin embargo, antes de comenzar con el habitual repaso de actualidad, el presentador quiso ahondar en una 'discusión' matrimonial entre Juan y Nuria.
Él, que ha ganado recientemente el Premio Planeta, ha decidido dejar el galardón en casa de sus padres y ella parece no estar de acuerdo. Cristina le defendió, pero Tamara se puso del lado de su compañera en una 'disputa' de lo más desternillante. ¡No te lo pierdas!
Publicidad