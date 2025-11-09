"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta

Juan del Val había visitado El Hormiguero con su característico tono irónico y su naturalidad. El escritor dejó momentos de humor, sinceridad y reflexión en una conversación que no pasó desapercibida.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la tertulia con la que cierra cada semana conformada por el propio invitado, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Sin embargo, antes de comenzar con el habitual repaso de actualidad, el presentador quiso ahondar en una 'discusión' matrimonial entre Juan y Nuria.

Él, que ha ganado recientemente el Premio Planeta, ha decidido dejar el galardón en casa de sus padres y ella parece no estar de acuerdo. Cristina le defendió, pero Tamara se puso del lado de su compañera en una 'disputa' de lo más desternillante. ¡No te lo pierdas!