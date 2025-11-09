Antena 3 LogoAntena3
"La que le ha aguantado soy yo": Nuria Roca reprocha a Juan del Val dónde ha dejado su Premio Planeta

El matrimonio protagonizó el momentazo de la noche durante la tertulia de actualidad.

Juan del Val había visitado El Hormiguero con su característico tono irónico y su naturalidad. El escritor dejó momentos de humor, sinceridad y reflexión en una conversación que no pasó desapercibida.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la tertulia con la que cierra cada semana conformada por el propio invitado, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. Sin embargo, antes de comenzar con el habitual repaso de actualidad, el presentador quiso ahondar en una 'discusión' matrimonial entre Juan y Nuria.

Él, que ha ganado recientemente el Premio Planeta, ha decidido dejar el galardón en casa de sus padres y ella parece no estar de acuerdo. Cristina le defendió, pero Tamara se puso del lado de su compañera en una 'disputa' de lo más desternillante. ¡No te lo pierdas!

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: "Fue la primera canción que escribí en mi vida"

Carla Hidalgo, en Pasapalabra

“Surgió en Pasapalabra”: el secreto que esconde el primer álbum ilustrado de Carla Hidalgo

Tarta de chocolate del diablo: un postre de Eva Arguiñano al que no te podrás resistir
Para 6 personas

Tarta de chocolate del diablo: un postre de Eva Arguiñano al que no te podrás resistir

Malú, coach de La Voz
Mejores momentos | Asaltos

Malú se abre con sus talents y desvela que lleva tres años yendo a terapia: “No creía en mí”

Antonio y Aurora
Repasamos

La historia de Antonio y Aurora: cincuenta años de búsqueda familiar que terminan con un giro inesperado

Antonio llevaba cincuenta años buscando a su familia biológica, creyendo que fue un bebé robado. Tras hacerse una prueba con la que resultó ser su hermana, creyó haber encontrado a su madre, Aurora, pero un giro inesperado lo cambió todo.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

El cuarto programa de La ruleta de la suerte noche ha dejado diversión y momentazos

Cada programa trae mucha emoción y en la cuarta entrega de esta temporada no ha sido para menos.

La ruleta de la suerte noche

Sergio se lleva 27.450 eurazos después de ganar el panel final

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Julia ha querido más y se ha quedado con nada: “La avaricia rompe el saco”

Concursante de La ruleta de la suerte noche

“¡Quiebra no!”, Jorge Fernández se desespera con la mala suerte de los concursantes

