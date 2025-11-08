Cómo ahorrar en la cesta de la compra: alternativas baratas a los productos que más suben

Los últimos meses han dejado un aumento notable en los precios de productos básicos como los huevos, el café, la carne picada, la leche y los frutos secos como la nuez. Esto ha generado preocupación en muchos hogares, que buscan fórmulas para seguir alimentándose bien sin disparar su presupuesto.

Ante esta situación, Nutriman propone alternativas más económicas y nutritivas para sustituir estos alimentos. Por ejemplo, los garbanzos (entre 0,65€ y 0,69€) se presentan como una opción completa para reemplazar los huevos en muchas recetas por sus proteínas, mientras que el té (1,40€) puede convertirse en el nuevo imprescindible para quienes quieran reducir el consumo de café sin renunciar a una bebida reconfortante.

En cuanto a la carne picada, las lentejas (0,87€-0,90€) y el arroz (1,30€) se colocan como propuestas versátiles, saciantes y más asequibles. Del mismo modo, las sardinas (1,40€-1,45€) ofrecen una alternativa rica en proteínas y ácidos grasos a la nuez, cuyo precio continúa en alza.

Por último, para quienes consumen leche a diario, la leche de cabra aparece como una alternativa con valores nutricionales similares y, en muchos casos, a un coste más estable. Con estas opciones, Nutriman busca ayudar a las familias a mantener una dieta equilibrada sin que el gasto mensual siga aumentando. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!