Un vídeo muestra cómo una ola arrastra a nueve personas en Puerto de la Cruz: eran pasajeros de un crucero

El fuerte oleaje de este sábado en Canarias dejó una jornada trágica en la costa de la isla de Tenerife, donde tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas por diversos golpes de mar.

De poco sirvieron las advertencias del 112, que pidió tener la máxima precaución y no acercarse a muelles ni espigones debido a estos fenómenos costeros. El primer suceso tuvo lugar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Taganana, donde seis turistas franceses cayeron al agua tras un golpe de mar. La mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que otros cuatro heridos requirieron hospitalización y un quinto fue asistido en el lugar.

Posteriormente, en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el mar. Los socorristas y el personal del Servicio de Urgencias Canario practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener resultado positivo.

El trágico balance se agravó en Puerto de la Cruz

Uno de los peores sucesos ocurrió en el muelle del Puerto de la Cruz, donde una mujer falleció y otras nueve personas están heridas, tres de ellas graves, tras ser arrastradas al mar por una ola. Parte de las personas que arrastró el oleaje en Puerto de la Cruz, en Tenerife, eran pasajeros de un crucero que había arribado por la mañana a la isla, tal y como han informado a EFE. El incidente se registró el sábado en el muelle de la localidad turística tinerfeña, cuando un golpe de mar arrastró a diez personas, de las que una mujer murió y tres sufrieron traumatismos de carácter grave, y habían llegado por la mañana en crucero al puerto de Santa Cruz de Tenerife, desde donde partieron en guagua para realizar un recorrido turístico por la isla.

Las imágenes del momento de este golpe de mar se han difundido en redes sociales, y en ellas se puede ver cómo un grupo de personas se encuentra caminando por el espigón de la citada localidad ante un fuerte oleaje.

Puede observarse cómo, en cuestión de segundos, una ola gigante engulle a varias de ellas, que son arrastradas al mar de inmediato. Estos hechos ocurrieron en torno a las 15:00 horas, cuando los servicios de emergencias recibieron un aviso de que varias personas habían caído al agua tras un golpe de mar.

Agentes de la Policía Local y otras personas que se encontraban en el lugar se lanzaron al mar para rescatar a los afectados del agua. El cuerpo local de seguridad comprobó que una afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó cinco ambulancias al lugar, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Del total de nueve heridos, tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave y fueron derivados al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital del Norte de la isla. Asimismo, fueron hospitalizados otros cuatro afectados con traumatismo de pronóstico moderado y otros dos de carácter leve.

Canarias en prealerta por fenómenos costeros

Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros con olas que pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura y vientos de fuerza seis. Las autoridades habían advertido del mal estado de la mar, aunque varios de los incidentes se produjeron tras no respetarse las señalizaciones preventivas instaladas en zonas de riesgo.

Ante este temporal marítimo, las autoridades han pedido extremar las precauciones en las zonas costeras. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 ha recordado que continúa la prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote; así como en la costa norte de Tenerife y Gran Canaria, con un oleaje que alcanzará los 2,5 a los 4 metros.

