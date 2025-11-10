“¡Qué tonto!”: José no puede contener su rabia tras darse cuenta de su error

José no ha sido muy afortunado en este panel de La ruleta de la suerte. El concursante no lograba caer en ningún gajo que le hiciera sumar dinero en su marcador.

Había conseguido el Empiezo yo, pero rápidamente ha caído en el gajo de Se lo doy y ha tenido que entregárselo a su compañera Vanesa. Seguidamente, nuestro concursante… ¡ha vuelto a tropezar con la misma piedra! Su suerte ha sido que, esta vez, no tenía nada que entregar: ni gajos ni dinero en su marcador.

Cuando por fin ha conseguido caer en la Ayuda final, nuestro concursante ya estaba disperso y… ¡ha repetido la misma letra para levantar el gajo! Al no tener ningún comodín, ha perdido el turno: “¡Qué tonto!”, se ha dicho a si mismo sorprendido por su fallo. ¡Dale al play para verlo!