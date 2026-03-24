Hablamos con ella
Niegan defensa gratuita a la expareja de Emilio Gutiérrez Caba: "No estoy en situación vulnerable, pero quiero dilatar el proceso"
Sigue adelante el proceso de desahucio de la expareja de Emilio Gutiérrez Caba. Pese a que esta ha pedido un abogado de oficio, el Colegio de Abogados se lo ha denegado al no demostrar una insuficiencia de recursos.
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Emilio Gutiérrez Caba se enfrenta a una situación desagradable que le pone en el foco mediático. El actor ha interpuesto una demanda de desahucio contra su expareja Mónica, que lleva viviendo 20 años en una vivienda a nombre de Emilio.
Pese a que durante años mantuvieron una relación cordial de amistad, ahora Emilio quiere echarla de la vivienda que supuestamente le regaló cuando se separaron. El motivo: una presunta deuda que arrastra desde el año 2017 y que podría costarle el embargo de su actual vivienda.
Aunque Mónica ha pedido un abogado de oficio, el Colegio de Abogados se lo ha denegado, ya que no ha acreditado la insuficiencia de recursos suficiente como para tenerlo. De hecho, ha confirmado que tiene varias propiedades a su nombre. "No estoy en situación vulnerable, pero quiero dilatar el proceso", confiesa Mónica.
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Mónica debe abandonar la vivienda ante el proceso judicial abierto contra ella. ¿Logrará Emilio Gutiérrez Caba recuperar su vivienda y solventar su deuda?
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