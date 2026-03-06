Antena3
Polémica

Alejandra Grepi, sobre la presencia de influencers en la gala de los Goya: "Hay que adaptarse, aunque no me guste"

Yolanda Ramos ha abierto el debate al resaltar que no fue invitada a la gala de los Goya, al contrario de ciertos influencers ajenos al mundo del cine. A raíz de su comentario, otros compañeros han denunciado las ausencias de compañeros de profesión en la gala.

Goya

La gala de los Goya se ha convertido en objeto de muchas criticas a raíz de que de Yolanda Ramos comentara en un vídeo en redes en el que se hablaba sobre la presencia de influencers en los premios. "Nada contra las influencers…pero yo estaba en mi casa en pijama...".

Yolanda Ramos

Como ella, son muchos los actores que han resaltado la ausencia de profesionales del gremio en la gala. Una de ellas ha sido Alejandra Grepi, actriz y antiguo miembro de la Academia de Cine. Según nos cuenta, no le gusta que haya influencers en los Goya, pero entiende que son necesarios por los tiempos que corren.

"Ahora mismo hay que adaptarse, aunque no me guste", asegura Alejandra Grepi, "los Goya son un espectáculo y tienen que ir para que tengan más visibilidad".

Aunque confiesa que los primeros años sentía la gala de los Goya como algo muy familiar que le aportó mucho a nivel personal y profesional, hace años que dejó de ir. "No sentía que fuera algo mío, me sentía un extra del público", señala Alejandra Grepi.

Hoy, muchos actores y actrices rompen su silencio sobre una gala que cada vez sienten menos suya. Y tú, ¿qué opinas? ¿Deberían los influencers acudir a los premios?

