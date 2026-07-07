En plató
Mari Ángeles se rompe al recordar el pasado oscuro de su hermano exatracador: "He hecho de todo por ayudarle"
Antonio Hontencillas pasó una década de su vida atracando bancos con estrategias y planes casi perfectos. Hasta que, un día fue detenido y condenado a 28 años de prisión donde vivió los peores episodios de toda su existencia. Su hermana ha dedicado su vida a él, a intentar llevarle por el camino correcto.
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La vida de Antonio Hontecillas cambió por completo tras la muerte de su primera novia por un accidente de tráfico. Pasó de soñar con llegar a ser futbolista como cualquier adolescente a llevar a cabo los atracos de banco más planificados en España. Durante decadas se dedicó a hacer robos casi perfectos, estudiaba todos los movimientos de las sucursales y planeaba estrategias para hacerse con el dinero.
Antonio cuenta que empezó a meterse en la delincuencia desde su adolescencia cuando se adentró en una banda organizada de su barrio, en Villaverde Bajo. Empezó a consumir sustancias ilegales a temprana edad y aunque sabía que lo que estaba haciendo no era bueno, siguió con ello.
El primer banco que robó fue poco antes de cumplir quince años a punta de pistola. El protagonista alega que fue como en las películas al grito de: "Esto es un atraco, todos al suelo". A partir de ese momento, se aficiona a los atracos y lo toma como un oficio.
"Utilizaba pelucas, letillas de colores, máscaras", asegura, y hasta se disfrazaba de "Guardia Civil" para despistar a la policía. Entre sus episodios, recuerda cómo le tuvo que pedir al director de un banco una bolsa porque no le cabía más dinero en la bolsa o el agradecimiento de una empleada por su atraco tras confesarle que la trataban mal.
Pese a todas las historias, Antonio fue detenido y condenado a 28 años de prisión. Allí, sufrió calvarios y perdió un ojo. Actualmente se encuentra tranquilo, han pasado siete años desde que salió de la cárcel y sólo se centra en vivir su vida y escribir, alejado de su pasado. Hoy, viene a plató de Y ahora Sonsoles para contar más detalles de sus historias.
Su hermana Mari Ángeles confiesa entre lágrimas que ha hecho de todo por ayudarle, que ha estado a su lado siempre. Además, revela que su hermano volvió a caer en la droga después de años por una mala racha y una relación pasada. Actualmente, está limpio de todo aquello. Antonio confiesa que se ha reinsertado gracias al apoyo de su hermana que ha sufrido a su lado, que además, se ha dedicado a él toda su vida.
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