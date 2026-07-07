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Carmen Duerto habla de todas las incógnitas de la muerte de Alfonso de Borbón: "Acaba como sus antepasados, guillotinado"

La muerte de Alfonso de Borbón dio mucho de qué hablar en aquellos años. Desde entonces, se destaparon numerosas incógnitas cómo si su boda con Carmen Martínez-Bordiú fue por interés ya que muchos lo vieron como una forma de poder acercarse al trono español.

Carmen Duerto

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El rey sin trono fue un episodio de Anatomía de, que analizó la figura de Alfonso de Borbón, quien "acabó guillotinado como sus antepasados". Una de las comentaristas y periodistas especializadas en la Casa Real, es Carmen Duerto, que ha aportado un contexto a la historia y ha respondido a todas las posibles dudas sobre el monarca.

Esta periodista cuenta que fue uno de los acontecimientos más impactantes porque estuvo lleno de "cosas extrañas" ya que "El operario encargado del cable que guillotinó al duque de Cádiz desapareció de forma extraña". Supuestamente la muerte fue un accidente pero, no se sabe con certeza que pasó.

Lo curioso es que, cuando fallece, aparece una supuesta novia con la que iba a casarse, ella era Constanza de Habsburgo. Aunque nuestra colaboradora Beatriz Cortázar asegura que con quien tuvo realmente algo fue con la actriz Mirta Miller, pero, que la familia De Borbón no apoyaba esta relación.

Ahora, muchos se preguntan si se casó con la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú, para poder ser el Rey de España. Una boda con posibles intereses y entramados políticos que, siete años después acabó en divorcio. Sin embargo, Alfonso reconoció ante los medios que se enamoró de ella y "eso fue todo".

Pese a todos los esfuerzos por llegar al trono, no pudo ser. Pues su abuelo, Jaime de Borbón, renunció a él y a todos sus derechos sucesorios presionado por su padre, el rey Alfonso XIII.

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