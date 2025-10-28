"¿Qué me estás contando?": Leo Harlem confiesa lo que más le molesta de ir a restaurantes

Leo Harlem ha llenado El Hormiguero de risas y buen humor. El cómico ha compartido anécdotas cotidianas con su ingenio característico, contagiando al público con su energía y espontaneidad.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su facilidad para pedir en restaurantes cuando son muchas personas. El humorista ha afirmado que una de las cosas que más le molesta es la gente que "pide una ensalada para 16".

Para poner a prueba este talento de Leo, el presentador le ha pedido que demostrase cómo pediría él la comida para una gran mesa en un asador. Bajo su lema: "Para pedir siempre hay tiempo", el invitado ha relatado un menú exquisito para contentar a todos los comensales. ¡Imperdible!