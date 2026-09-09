Conviven durante meses con el cadáver de su padre: "Hacía tiempo que no le veíamos"

Velasco, un hombre de 88 años de Torrelavega (Cantabria), ha sido hallado sin vida y en estado de putrefacción en la casa de su hija y su yerno. Ambos convivieron con su cadáver durante meses en una casa llena de suciedad, rodeados de basura y con un olor insoportable.

Las primeras investigaciones descartan la muerte violenta y tratan de esclarecer por qué el matrimonio mantuvo el cadáver de Velasco. Las principales hipótesis barajan un móvil económico y la intención de la pareja de cobrar la pensión de Velasco o una enfermedad mental.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con dos de los vecinos que dieron la voz de alarma. "Hacía mucho que no le veíamos", afirma Rigo, un vecino, "olía muy mal, pero nadie vio nada".

Nuestra compañera Pepa Romero ha intentado hablar con la hija de Velasco y su marido, que se niegan a dar explicaciones. "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir", señala la hija de la víctima.

Torrelavega está conmocionada ante el hallazgo del cuerpo de Velasco. Una muerte que a muchos les cuesta entender y cuyas causas aún se investigan.

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