Insólito
Conviven durante meses con el cadáver de su padre: "Hacía tiempo que no le veíamos"
Fueron los vecinos de Torrelavega (Cantabria) los que dieron la voz de alarma después de años sin ver a Velasco, un hombre de 88 años. Finalmente, la policía lo ha encontrado en casa de su hija y su yerno, que convivían con él con la posible intención de cobrar su pensión.
Publicidad
Velasco, un hombre de 88 años de Torrelavega (Cantabria), ha sido hallado sin vida y en estado de putrefacción en la casa de su hija y su yerno. Ambos convivieron con su cadáver durante meses en una casa llena de suciedad, rodeados de basura y con un olor insoportable.
Las primeras investigaciones descartan la muerte violenta y tratan de esclarecer por qué el matrimonio mantuvo el cadáver de Velasco. Las principales hipótesis barajan un móvil económico y la intención de la pareja de cobrar la pensión de Velasco o una enfermedad mental.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con dos de los vecinos que dieron la voz de alarma. "Hacía mucho que no le veíamos", afirma Rigo, un vecino, "olía muy mal, pero nadie vio nada".
Nuestra compañera Pepa Romero ha intentado hablar con la hija de Velasco y su marido, que se niegan a dar explicaciones. "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir", señala la hija de la víctima.
Torrelavega está conmocionada ante el hallazgo del cuerpo de Velasco. Una muerte que a muchos les cuesta entender y cuyas causas aún se investigan.
Más Noticias
- Begoña Villacís, tras la confirmación de que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta: "Margarita Robles dijo la verdad"
- Bertín Osborne visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles: no te pierdas su esperada entrevista
- Rodolfo Sancho desvela el coste económico que supone la defensa de su hijo en el caso Daniel Sancho
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad