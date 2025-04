Mónica Pont responde a las duras declaraciones de su padre: "He bloqueado a toda mi familia"

La guerra familiar de Mónica Pont se recrudece. Después de que su padre cargara duramente contra ella tachándola de interesada y de haber descuidado a su familia, tenemos la respuesta de Mónica Pont.

La actriz se ha puesto en contacto con nuestra colaboradora Isabel González, para darle un claro mensaje: "Ese señor solo puso la semilla. Me engendró".

Mónica Pont asegura que le da pena por su madre, no está dispuesta a lidiar con su familia. "No voy a ver a mi madre para no hacerles propaganda, he bloqueado a toda mi familia", señala.

Continúa la batalla familiar y Mónica no parece dispuesta a ceder. ¿Hasta dónde llegarán los reproches en la familia Pont?