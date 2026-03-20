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Mónica, la expareja de Emilio Gutiérrez Caba a la que quiere desahuciar: "Creo que no me ha querido nunca"

La expareja de Emilio Gutiérrez Caba debe abandonar la casa en la que ha vivido durante 20 años. Pese a que asegura que el actor se la regaló cuando se terminó su relación, nunca llegaron a arreglar los papeles.

Mónica

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Mónica, quien fue pareja del actor Emilio Gutiérrez Caba, ha hecho pública la complicada situación que vive tras enfrentarse a un proceso de desahucio de la que ha sido su casa durante veinte años. Según cuenta, la casa fue un regalo del actor durante su relación, aunque nunca se formalizó legalmente y sigue estando a nombre del actor.

Mónica

Ella misma reconoce que en su momento se fio de él y no prestó atención a los aspectos legales, pero ahora él se niega a llegar a un acuerdo. Mónica ha pedido comprar la vivienda por el precio por el que la consiguió Emilio, pero ahora el valor se ha duplicado y el actor no parece dispuesto a ceder.

Pese a su separación, Mónica asegura que ha pasado 20 años en la que la amistad con Emilio estaba por encima de todo. Algo que ahora parece haber cambiado. "Es como si alguien le hubiera abducido", afirma Mónica, "coincide con que empezó a hacer una obra de teatro y puede que alguien del entorno de esa obra, una mujer que no me quiera mucho, le haya comido la orejita".

Mónica confiesa que Emilio siempre ha sido un gran pilar para ella, por lo que no entiende su decisión. "Para mí fue una terrible sorpresa", advierte, "creo que él no me ha querido nunca, alguien que hace eso no te quiere".

Ahora, Mónica se encuentra al borde del desahucio y reclama una solución para poder vivir tranquila. ¿Tendrá que marcharse finalmente de la que ha sido su casa durante 20 años?

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