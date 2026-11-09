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Mejores momentos | 9 de noviembre

¡Una Gran Final digna de Oscar!: Mónica resuelve el último panel en dos segundos y se lleva 5.575 euros

Mónica ha llegado al último panel del programa y, con el gajo de la Ayuda final, la concursante ha conseguido llevarse el sobre que sujetaba Jorge Fernández. ¿Cuánto dinero extra ha conseguido?

¡Una Gran Final digna de Oscar!: Mónica resuelve el último panel en dos segundos y se lleva el premio extra

¡Una Gran Final digna de Oscar!: Mónica resuelve el último panel en dos segundos y se lleva el premio extra

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Borja Tamayo
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Brian ha sido el responsable de recibir a Mónica en la Gran Final, ofreciéndole una ayuda extra para enfrentar esta complicada prueba. Así, con una vocal más de lo habitual, la concursante aumentaba las probabilidades de resolver el último panel del programa.

Con la pista “diseñador de vestuario y película”, las letras de siempre que ofrece Jorge Fernández y las elegidas por ella misma, Mónica ha tardado tan solo dos segundos en encontrar la respuesta correcta: “Paco Delgado y Los Miserables”.

La euforia ha entrado en escena automáticamente y el presentador ha puesto en valor la impecable carrera del protagonista del panel: nominado a dos premios Oscar y ganador de dos premios Goya. Un diseñador de vestuario que le ha permitido a Mónica llevarse 3.000€ más al bolsillo que sumado a lo que tenía ha conseguido 5.575 euros.

¡Disfruta de la prueba completa en el vídeo de arriba!

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