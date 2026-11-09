Mónica resuelve sin tirar y se lleva 975 euros gracias a María: “Te invito a unas cañas”

María ha aprovechado el gajo de Todas las vocales para aumentar las probabilidades de resolver el panel en blanco al que se enfrentaba. Ya con las cosas más claras, la concursante ha empezado a tirar y, poco a poco, ha conseguido llegar a nada menos que 975€ en el marcador.

Sin embargo, lo que apuntaba a convertirse en una clara ola a su favor, ha pasado a ser un verdadero varapalo. Y es que María ha ido a parar al Se lo doy, cediendo todo lo acumulado hasta el momento a su compañera Mónica. Ahora bien, la mala fortuna no ha cesado y, en la siguiente tirada, ha caído en la Quiebra.

De este modo, Mónica tomaba el testigo y, sin tan siquiera tirar de la ruleta, ha resuelto el panel que había dejado a punto María. “Te invito a unas cañas”, le ha dicho a modo de consolación; consciente de que este premio no habría sido suyo sin su ayuda.

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.