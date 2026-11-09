Un hombre fallece aplastado en un túnel de lavado: "Debió interpretar que había acabado el ciclo e intentó entrar"

Un hombre de 68 años ha perdido la vida tras quedar atrapado entre su vehículo y la maquinaria de un túnel de lavado en Betxí. El accidente se produjo mientras él se encontraba dentro del coche.

Por el momento, los investigadores estudian dos posibles escenarios: que intentara cerrar la puerta del coche o que creyera que el lavado había terminado y tratara de volver a entrar. En ese momento, el mecanismo de secado podría haberlo aprisionado contra el vehículo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alfredo Villalba, ingeniero industrial, que sospecha que el accidente pudo producirse por una "mala interpretación". "Debió interpretar que había acabado el ciclo e intentó entrar", afirma Villalba.

Esta es la precisamente la principal hipótesis que sopesa la Guardia Civil. Un error humano que pudo terminar en tragedia. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fallaron las garantías de seguridad?