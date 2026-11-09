Antonio Martín-Carrillo, tras descubrirse que el Iryo intentó contactar con Atocha hasta cuatro veces: "Esto no puede ser"

El 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad chocaban en Urda (Toledo). Un accidente que dejó un balance devastador: 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas.

Más de 10 días después, los afectados continúan reclamando una explicación y que se depuren responsabilidades. Un reclamo que por parte del Gobierno se ha respondido con la dimisión del ministro de Transportes Óscar Puente y un paquete de ayudas a los afectados.

La investigación del accidente continúa y cada día se conocen nuevos datos. Una de las últimas novedades es que la maquinista del Iryo intentó contactar con el centro de Atocha hasta en cuatro ocasiones y no obtuvo respuesta.

"Esto no puede ser", afirma, indignado Antonio Martín-Carrillo, ingeniero y exdirectivo de Adif. Según cuenta, con este dato se ve que no solo fallaron los sistemas de seguridad, sino también los móviles. "Esto no se ha hecho público hasta ahora", señala.

Las víctimas de Urda reclaman respuestas a una tragedia que aún tiene muchas aristas sin explicación. ¿Qué falló realmente? ¿Cómo puede evitarse que vuelva a ocurrir una tragedia similar?