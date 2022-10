Miguel Lago, sobre los perros: "No seré yo quién critique a un animal cuya función es oler el culo de otros"

Los perros han generado cierto debate en ' Y ahora Sonsoles'. Entre los colaboradores comentaban el papel de los peludos en nuestro día a día, con intervenciones de Carmen Lomana .

Sin lugar a dudas, el humorista Miguel Lago ha sido el más crítico con la función de los perrunos utilizando cierta ironía: "No seré yo quién critique a un animal cuya función es oler el culo de otros".

Frente a los comentarios de los colaboradores, Sonsoles Ónega ha querido añadir un comentario dirigido a la directora del programa y se ha puesto de acuerdo con Miguel Lago sobre el lado más bonito de los animales de compañía. El cariño de los perros es importante y así lo defiende la presentadora: "Yo no me fio de una persona que no quiera a los perros".