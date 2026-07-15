El biógrafo de Sara Montiel, Vicente Requena, considera que sus hijos no sintieron suficiente admiración por ella

La actriz y cantante Sara Montiel falleció el 8 de abril de 2013 a causa de una muerte natural, dejando tras de sí un legado artístico que sigue muy presente. La gran diva española compartió gran parte de su vida con Pepe Tous, junto a quien formó una familia con la adopción de sus dos hijos, Thais y Zeus.

Tras la muerte de su madre, Thais ha optado por mantenerse alejada de la vida pública y de los focos. En cambio, Zeus decidió seguir los pasos de Sara Montiel e iniciar una carrera en el mundo de la música. La artista siempre soñó con formar una familia y dedicó gran parte de su vida a sus hijos.

Vicente Requena, biógrafo de Sara Montiel ha venido al programa para hablar del distanciamiento entre los hermanos, el cual se debe a las vidas tan distintas que llevan cada uno "son polos opuestos", enfatiza. Ella quiere ser anónima, y "Veía de forma diferente la vida de artista de Sara Montiel" que su hermano.

La relación amorosa que mantuvo Sara con Tony Hernández tras fallecer Pepe, hizo que la bonita y cercana relación que tenía con sus hijos se enfriase hasta el punto de abandonar el domicilio familiar. "Mis hijos quieren vivir por su cuenta" confesaba ante los micrófonos la cantante. No volverán a su lado hasta que Montiel se separe de Tony.

En 2005, el hijo menor de Sara inició su carrera musical. Sin embargo, siempre ha reconocido que abrirse camino en la industria no fue sencillo. "Por ser hijo de, parece que no tienes derecho a", afirmaba el artista. Lo que nunca le faltó fue el apoyo incondicional de su madre, quien siempre defendió el talento de su hijo y aseguraba que cantaba muy bien.

Tras el fallecimiento de Sara, Zeus decidió adoptar el nombre artístico de Zeus Montiel como homenaje a ella. Con el paso del tiempo, también reconoció que no fue plenamente consciente de la dimensión personal y profesional de su madre hasta años después. Por su parte, Requena considera que los hijos deberían haber respaldado más a Sara y sostiene que no llegaron a valorar ni admirar suficientemente su figura.

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