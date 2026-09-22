El miedo de los ceutíes ante la amenaza de un nuevo salto masivo: "No tenemos ningún protocolo, estamos vendidos"

Ceuta sigue siendo el centro de la tensión en nuestro país. Aún miles de inmigrantes continúan en la ciudad autónoma sin un lugar a dónde ir y los vecinos piden ayuda con unas calles cada vez más inseguras e insalubres.

La amenaza de una nueva entrada de inmigrantes el próximo 23 de septiembre ha hecho que las fronteras de Ceuta se refuercen. Sin embargo, los vecinos temen que no sea suficiente y la situación se vuelva aún más insostenible.

"Estamos vendidos", advierte una vecina ceutí, "no tenemos ningún protocolo porque hoy nos refuerzan, pero este refuerzo tendría que durar años". Esta vecina denuncia que Ceuta necesita protección no solo ante la amenaza, sino durante mucho más tiempo.

La nueva barrera de boyas flotantes de Ceuta se ha vuelto a romper, pero Interior ha anunciado la ampliación del espigón de El Tarajal 100 metros mar adentro. Unas medidas que, para muchos vecinos, son insuficientes. "Lo que necesita Ceuta es dignidad y justicia", denuncian.