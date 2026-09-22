Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ÚLTIMA HORA

El miedo de los ceutíes ante la amenaza de un nuevo salto masivo: "No tenemos ningún protocolo, estamos vendidos"

La crisis en Ceuta continúa y la ciudad autónoma se refuerza ante una posible nueva entrada masiva de inmigrantes el 23 de septiembre. Una situación que hace aumentar la tensión en las calles.

Ceuta

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Ceuta sigue siendo el centro de la tensión en nuestro país. Aún miles de inmigrantes continúan en la ciudad autónoma sin un lugar a dónde ir y los vecinos piden ayuda con unas calles cada vez más inseguras e insalubres.

La amenaza de una nueva entrada de inmigrantes el próximo 23 de septiembre ha hecho que las fronteras de Ceuta se refuercen. Sin embargo, los vecinos temen que no sea suficiente y la situación se vuelva aún más insostenible.

"Estamos vendidos", advierte una vecina ceutí, "no tenemos ningún protocolo porque hoy nos refuerzan, pero este refuerzo tendría que durar años". Esta vecina denuncia que Ceuta necesita protección no solo ante la amenaza, sino durante mucho más tiempo.

La nueva barrera de boyas flotantes de Ceuta se ha vuelto a romper, pero Interior ha anunciado la ampliación del espigón de El Tarajal 100 metros mar adentro. Unas medidas que, para muchos vecinos, son insuficientes. "Lo que necesita Ceuta es dignidad y justicia", denuncian.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ceuta

El miedo de los ceutíes ante la amenaza de un nuevo salto masivo: "No tenemos ningún protocolo, estamos vendidos"

Conocemos a Brian, el sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte: "No me lo podía creer"

Conocemos a Brian, el sustituto de Laura Moure en La ruleta de la suerte: "No me lo podía creer"

La ruleta de la suerte noche vuelve este sábado con un nuevo programa y 100.000 euros en juego

La ruleta de la suerte noche vuelve este sábado con un nuevo programa y 100.000 euros en juego

Bigotes y aletas que sanan: el poder terapéutico de los osos marinos. Un equipo de Espejo Público se sumerge en esta experiencia junto a usuarios y monitoras.
Terapia con animales

Bigotes y aletas que sanan: el poder terapéutico de los osos marinos en personas con discapacidad

La increíble jugada de Celia: se lleva 1.850 euros y este premio sin tirar de la ruleta
Mejores momentos | 22 de septiembre

La increíble jugada de Celia: se lleva 1.850 euros y este premio sin tirar de la ruleta

Celia se gana una ola al resolver este panel cinéfilo al completo
Mejores momentos | 22 de septiembre

Celia se gana una ola al resolver este panel cinéfilo al completo

Celia se ha ganado una ola en toda regla, resolviendo ella sola un panel en el que Brian ha tenido la oportunidad de lucirse.

Verónica Hidalgo
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Verónica Hidalgo tras la entrada en prisión de su marido

Desde hace más de cinco meses, Verónica Hidalgo vive una pesadilla tras la detención y entrada en prisión de su marido, Juan Andrés González. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar toda lo que hay detrás de su entrada en la cárcel.

Luisa, ceutí de 90 años, cuenta por qué sus hijos le piden que no salga sola a la calle

"El otro día me abordaron": Luisa, ceutí de 90 años, cuenta por qué sus hijos le prohíben que salga sola a la calle

RAUL CEUTA

El representante del SUP en Ceuta denuncia las condiciones de los agentes: "Han llegado a dormir 10 en una habitación sin ventilación"

El primer panel de Brian llega con un mensaje especial para el sustituto de Laura Moure

El primer panel de Brian llega con un mensaje especial para el sustituto de Laura Moure

Publicidad