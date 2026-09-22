Hablamos con una mujer marroquí que cruzó la frontera de Ceuta embarazada: "Creí que no saldría de esa"

Se cumplen casi dos años de la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta. Desde entonces, los vecinos denuncian que no han logrado volver a la normalidad y que aún hay miles de ellos vagando por las calles, durmiendo en playas y aumentando la delincuencia.

Ahora, la amenaza de una posible nueva entrada el 23 de septiembre desde Marruecos aumenta la tensión. Las fronteras se refuerzan, pero los vecinos temen que vuelva a repetirlo lo que ocurrió los días 30 y 31 de julio.

Una de las personas que entró en Ceuta procedente de Marruecos durante aquel salto masivo fue Amila, una mujer marroquí embarazada. Entonces estaba embarazada de cuatro meses y pocos días y cruzó a nado, con la ayuda de un flotador.

"Cuando me lancé al agua, no pensé en el peligro", confiesa Amila. Sin embargo, el camino hasta la frontera se convirtió en una pesadilla en el que miles de personas luchaban por entrar al mismo lugar. "Pensé que no saldría de esa", señala.

Durante aquel terrible viaje, lo único que animaba a Amila a seguir era el hecho de que no podía seguir viviendo en las condiciones en las que se encontraba en su país. Ahora, espera un futuro mejor para ella y su bebé, protegidos por la seguridad del estado español.