La ruleta de la suerte noche vuelve este sábado con un nuevo programa y 100.000 euros en juego

La ruleta noche supuso una revolución televisiva desde su estreno. El formato de siempre repartiendo más dinero que nunca y en un horario nocturno nunca antes visto.

La diversión, los nervios y los grandes premios volverán a ser protagonistas en una velada en la que cualquier giro de la ruleta puede cambiarlo todo. Los concursantes tendrán que poner a prueba su suerte y su estrategia para intentar llegar lo más lejos posible y hacerse con el gran premio.

Este sábado a las 22:00 horas tres nuevos concursantes lucharán por hacerse con hasta 100.000 euros en una noche que promete emociones fuertes. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos!