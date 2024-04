Una menor discapacitada presuntamente agredida por dos cuidadoras: "Un problema si no podemos distinguir maltrato y protocolo"

Dos educadoras reducen a la fuerza a una menor de 14 años con discapacidad en Vilaxoan, Pontevedra. Primero la agarran de la coleta y la sientan a la fuerza en una silla.

Después aprietan su cabeza contra el suelo y la dejan completamente inmovilizada. La menor al levantarse, no se comporta de manera agresiva, pero la cuidadora vuelve a reducirla. La aplasta con las rodillas durante varios segundos.

Ella sigue quieta, no está haciendo nada y la segunda cuidadora se tumba encima de ella, le ordena que se siente y como no obedece vuelve a agarrarla del pelo.

Estos ocurrió en 2022, la menor sufre una severa discapacidad intelectual y acudía a este centro de educación especial. El vídeo lo grabó un vecino acostumbrado a presenciar este tipo de escenas.

Sus padres denunciaron a las cuidadoras, pero una jueza ha archivado el caso por no ver violencia en dichas imágenes: "No considero que los hechos investigados sean constitutivos de ilícito penal, encajando la conducta de las investigadas con el protocolo de actuación autorizado en su actividad profesional".

Un duro golpe para los padres de la menor que aseguran que sufrieron discriminación por parte del centro desde el principio: "El centro nos comunicó que si Dakota no iba en silla de ruedas no podía asistir a las actividades fuera del aula. Nos negamos y no la dejaron salir".

Ellos han demostrado que su hija camina sin problemas, y que, aunque no hable, tiene cierta autonomía y no es ni mucho menos agresiva.

Han recurrido a la sentencia y quieren por todos los medios que se haga justicia por el trato que recibió su hija.