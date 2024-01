Una aerolínea arruina su viaje familiar al impedirle volar con su silla de ruedas: "Empatía y humanidad hay cero"

Ana ha recorrido el mundo en su silla de ruedas. Ha estado en Mánchester, Atenas, Roma, Edimburgo... Sin embargo, hace unos días una aerolínea arruinó sus vacaciones en Milán.

"Esto no tiene ni pies ni cabeza", aseguró ella misma en un vídeo que subió a sus redes con el objetivo de que la situación no se repitiese.

Era la primera vez que su madre iba a montar en avión y todo estaba preparado para un viaje inolvidable. "Yo se lo había regalado a mi familia", ha dicho en directo en 'Y ahora Sonsoles', pues era para celebrar el fin de carrera.

Ellos fueron con la antelación necesaria para asegurarse de que la silla cumplía con los requisitos. "En ningún momento me pusieron ningún tipo de problema", ha asegurado.

Fue una vez ya estaban dentro del avión, cuando avisaron a Ana por megafonía de que la silla no entraba y tenían que bajar. "Tras medirla dos veces en atención al cliente nos dijeron que no había problema", explicó en el vídeo.

La silla, le dijeron, no cabía en la bodega, algo que Ana no logró entender, ya que había viajado antes con esa misma compañía en otras ocasiones. Desde la empresa le dieron dos opciones: no volar, o volar y estropear el joystick de la silla.

"Estos son mis pies y mis manos", ha explicado. Ana María ha dejado claro, además, que falta mucha sensibilidad. "Empatía y humanidad hay cero", ha asegurado, y considera que en ningún momento se pusieron en su piel. Su madre, Paqui, sintió que estaban discriminando a su hija.

Además, este no ha sido el único viaje que se ha visto afectado, pues ha tenido que cancelar otros que tenía preparados con sus amigas ya que volaba con la misma compañía.

Cuando ocurrió todo pusieron una hoja de reclamaciones, y van a emprender acciones legales.