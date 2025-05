Mayte Zaldívar recuerda los años que pasó en prisión: "Cierro los ojos y aún tengo sonidos que no se me olvidarán nunca"

Julián Muñoz fallecía el 24 de septiembre de 2024 tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón. El expolítico se marchaba después de una vida de polémicas, dejando una familia rota por el dolor.

Durante sus últimos días, hubo una persona que no se separó de su lado: su viuda, Mayte Zaldívar. Esta volvió a casarse 17 años después de su divorcio con Julián.

Su relación estuvo marcada por el escándalo público, llegando a entrar en prisión por un delito de blanqueo de capitales en el Caso Pantoja. Hoy, reconoce que todavía hay recuerdos de su vida en prisión que todavía tiene clavados en la memoria.

"La primera noche que entré en prisión lloré mucho", asegura. Mayte admitió haber gestionado dinero del exalcalde, aunque sostuvo que desconocía el origen ilícito del mismo. "Algún día se sabrá la verdad de todo lo que ocurrió", advierte.

Como ella, Isabel Pantoja y Julián Muñoz también entraron en la cárcel. "No me alegré cuando entró la Pantoja, pero pensé que a ella la iban a tratar mejor que a mí porque yo no canto", señala.

La viuda de Isabel Pantoja aún recuerda con claridad sonidos y olores de aquellos días, que se convirtieron en unos de los más difíciles de su vida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video de arriba!