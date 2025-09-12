Máxima tensión y una potencial batalla campal: accedemos a la vivienda de los padres que encontraron cristales en un potito

Claudia y Yoelsis están viviendo aterrorizadas desde que descubrieron trozos de cristal en el potito de su bebé de diez meses. Según ellos, podrían haber sido sus compañeros de piso, una pareja con la que no tienen buena convivencia.

Tras alertar a la policía y ser arrestados, la pareja quedó en libertad. Hoy, acompañamos a Claudia y Yoelsis a casa para ver cómo es su día a día y la convivencia con los compañeros.

En la casa, nos muestran la habitación de apenas 4 metros cuadrados en la que viven y aseguran que lo hacen en pésimas condiciones. Una vez en la calle, comienza la tensión y empiezan a llegar refuerzos para ambas partes, convirtiéndose en una potencial batalla campal.

Dispuestos a comenzar una guerra de bandas, pronto llega la Policía Nacional. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran avisado a las autoridades?