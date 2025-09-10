A partir de las 17:00
La hija del actor José Luis Gil nos cuenta cómo avanza su enfermedad, esta tarde en Y ahora Sonsoles
Irene Gil, la hija del famoso actor José Luis Gil, visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo se encuentra tras sufrir un ictus en 2021. Apartado de la vida pública desde entonces, el actor que saltó a la fama con Aquí no hay quien viva lucha por recuperarse.
José Luis Gil, el famoso Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva, pasa por uno de los momentos más delicados de su vida. Apartado del foco público desde 2021, el actor lucha por recuperarse de un ictus isquémico que sufrió entonces y cuyas secuelas aún arrastra.
Desde entonces, su hija Irene Gil se ha convertido en la portavoz de la familia y hoy visita el plató de Y ahora Sonsoles para informar del estado de salud de su padre. Esta se ha encargado de retransmitir por redes la evolución de su padre.
Esta tarde, Irene Gil nos cuenta cómo se encuentra su padre tras años alejado de nuestras pantallas. ¿Volverá a aparecer pronto? ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
