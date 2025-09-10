Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

La hija del actor José Luis Gil nos cuenta cómo avanza su enfermedad, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Irene Gil, la hija del famoso actor José Luis Gil, visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo se encuentra tras sufrir un ictus en 2021. Apartado de la vida pública desde entonces, el actor que saltó a la fama con Aquí no hay quien viva lucha por recuperarse.

José Luis Gil

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis Gil, el famoso Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva, pasa por uno de los momentos más delicados de su vida. Apartado del foco público desde 2021, el actor lucha por recuperarse de un ictus isquémico que sufrió entonces y cuyas secuelas aún arrastra.

Desde entonces, su hija Irene Gil se ha convertido en la portavoz de la familia y hoy visita el plató de Y ahora Sonsoles para informar del estado de salud de su padre. Esta se ha encargado de retransmitir por redes la evolución de su padre.

Esta tarde, Irene Gil nos cuenta cómo se encuentra su padre tras años alejado de nuestras pantallas. ¿Volverá a aparecer pronto? ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

José Luis Gil

La hija del actor José Luis Gil nos cuenta cómo avanza su enfermedad, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Paco Narváez
Begoña Gómez

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

Raúl García en Espejo Público.
Prevención del suicidio

“Hemos evitado más de cuatrocientos suicidios”: Así trabajan los policías que rastrean las RRSS en busca de mensajes de despedida

Receta fácil, sin grasa, sabrosa y económica de Karlos Arguiñano: conejo al ajillo con boniatos fritos
Para 4 personas

Conejo al ajillo económico con boniatos crujientes: una receta de Arguiñano, ligera y llena de sabor

Karlos Arguiñano comparte una receta saludable y asequible de conejo al ajillo con boniatos fritos, ideal para cuatro personas. Destaca su bajo contenido graso y la mezcla de sabores tradicionales y actuales.

La Voz 2025
Muy pronto, nueva temporada

Este año, todo va a cambiar en La Voz: "¿Te vendaron los ojos hasta llegar al escenario?"

Además de la incorporación de Mika y Sebastián Yatra al grupo de coaches, el programa estrenará una dinámica inédita llamada “Llego y canto”, que pondrá a prueba a los aspirantes más valientes

ayuso ep2

Ayuso pide máxima seguridad en la Vuelta a España: "La imagen ante el mundo es horrorosa"

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Sencillez y sabor en esta receta exclusiva de bocados de queso de cabra con cebolla confitada de Karlos Arguiñano

Mariló Montero en Espejo Público.

La advertencia de Mariló Montero meses antes de convertirse en abuela: "No lo voy a permitir"

Publicidad