Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

Un "hotel" dentro de la prisión

Presos que han salido en libertad describen su estancia como la de un "hotel". Aseguran que Santos Cerdán ocupa una especie de ático, en celda individual, y que incluso ha podido tener un teléfono móvil. "Le pintan la celda, se ducha antes que todos, le escoltan los funcionarios… vive mejor que cualquiera de nosotros", confiesa un exinterno.

Privilegios que generan malestar

En la rutina del penal, los privilegios llaman la atención. Un preso que acaba de salir de permiso asegura que a Cerdán le asignaron trabajo con una rapidez inusual. "Los políticos ahí siempre viven bien, es injusto. Y encima en aislamiento, con tele y todo. Es un marajá", apunta. Desde las ventanas, algunos internos le gritan recordándole ese trato preferente.

La defensa lo niega

El abogado de Cerdán rechaza estas acusaciones y sostiene que su cliente no disfruta de ningún trato de favor. Sin embargo, los testimonios recogidos apuntan a una realidad muy distinta, marcada por privilegios poco habituales entre los reclusos.

A la espera de una decisión

Cerdán lleva ya 74 días en prisión. El martes o miércoles podría saberse si consigue la libertad, después de que sus abogados presentaran recurso. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se opone tajantemente.

