Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LOS LUJOS DE CERDÁN EN PRISIÓN

Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

El ex número tres del PSOE, encarcelado en Soto del Real, vive como un “preso cinco estrellas”, según relatan internos y familiares de reclusos. Hablan de celda recién pintada, duchas preferentes, escolta de funcionarios y hasta televisión. Mientras tanto, sus abogados esperan la decisión sobre el recurso de libertad, al que se opone Anticorrupción.

Privilegios de Santos Cerdán en prisión

Publicidad

Rodrigo Díaz
Publicado:

Un "hotel" dentro de la prisión

Presos que han salido en libertad describen su estancia como la de un "hotel". Aseguran que Santos Cerdán ocupa una especie de ático, en celda individual, y que incluso ha podido tener un teléfono móvil. "Le pintan la celda, se ducha antes que todos, le escoltan los funcionarios… vive mejor que cualquiera de nosotros", confiesa un exinterno.

Privilegios que generan malestar

En la rutina del penal, los privilegios llaman la atención. Un preso que acaba de salir de permiso asegura que a Cerdán le asignaron trabajo con una rapidez inusual. "Los políticos ahí siempre viven bien, es injusto. Y encima en aislamiento, con tele y todo. Es un marajá", apunta. Desde las ventanas, algunos internos le gritan recordándole ese trato preferente.

La defensa lo niega

El abogado de Cerdán rechaza estas acusaciones y sostiene que su cliente no disfruta de ningún trato de favor. Sin embargo, los testimonios recogidos apuntan a una realidad muy distinta, marcada por privilegios poco habituales entre los reclusos.

A la espera de una decisión

Cerdán lleva ya 74 días en prisión. El martes o miércoles podría saberse si consigue la libertad, después de que sus abogados presentaran recurso. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se opone tajantemente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Lorena Berdún
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Privilegios de Santos Cerdán en prisión

Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel

Lorena Berdún

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Victorio y Lucchino

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de los diseñadores Victorio y Lucchino

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!
Mejores momentos | 12 de septiembre

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Jóvenes sin emancipar.
Vivienda

El alegato de un joven estudiante sobre el problema de la vivienda: "Es una vergüenza que ser clase media en España sea cobrar el salario mínimo"

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: “Ha sido surrealista este momento”

Muy probablemente sea la primera vez que ocurre algo así en La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”

El presentador bromea con uno de los concursantes por la forma tan original de pedir las letras del panel.

Giro en el caso del potito con cristales.

Se investiga si los padres que denunciaron a sus compañeros de piso por poner cristales en el potito de su hijo lo hicieron para quedarse de okupas

Ñoquis de espinaca rellenos de queso a la carbonara

Receta especial de Joseba para el fin de semana: ñoquis de espinaca rellenos de queso con salsa carbonara casera

José Antonio Monago

Monago, PP, denuncia que Pedro Sánchez ha copiado su tesis doctoral: "Llevó tres años de investigación"

Publicidad