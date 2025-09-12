LOS LUJOS DE CERDÁN EN PRISIÓN
Santos Cerdán, el “preso premium”: celda individual, móvil y "trato de marajá" en la cárcel
El ex número tres del PSOE, encarcelado en Soto del Real, vive como un “preso cinco estrellas”, según relatan internos y familiares de reclusos. Hablan de celda recién pintada, duchas preferentes, escolta de funcionarios y hasta televisión. Mientras tanto, sus abogados esperan la decisión sobre el recurso de libertad, al que se opone Anticorrupción.
- Los nuevos mensajes entre Leire Díez y Koldo, protegiendo a Santos Cerdán: "Muy difícil de desligar del corazón del Partido Socialista"
- El juez pide a la Fiscalía y acusaciones que decidan si debe dejar en libertad a Santos Cerdán
- Todos los testimonios sobre la situación de Santos Cerdán en la cárcel, en ATRESPLAYER
Publicidad
Un "hotel" dentro de la prisión
Presos que han salido en libertad describen su estancia como la de un "hotel". Aseguran que Santos Cerdán ocupa una especie de ático, en celda individual, y que incluso ha podido tener un teléfono móvil. "Le pintan la celda, se ducha antes que todos, le escoltan los funcionarios… vive mejor que cualquiera de nosotros", confiesa un exinterno.
Privilegios que generan malestar
En la rutina del penal, los privilegios llaman la atención. Un preso que acaba de salir de permiso asegura que a Cerdán le asignaron trabajo con una rapidez inusual. "Los políticos ahí siempre viven bien, es injusto. Y encima en aislamiento, con tele y todo. Es un marajá", apunta. Desde las ventanas, algunos internos le gritan recordándole ese trato preferente.
La defensa lo niega
El abogado de Cerdán rechaza estas acusaciones y sostiene que su cliente no disfruta de ningún trato de favor. Sin embargo, los testimonios recogidos apuntan a una realidad muy distinta, marcada por privilegios poco habituales entre los reclusos.
A la espera de una decisión
Cerdán lleva ya 74 días en prisión. El martes o miércoles podría saberse si consigue la libertad, después de que sus abogados presentaran recurso. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, se opone tajantemente.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Más Noticias
- Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"
- El alegato de un joven estudiante sobre el problema de la vivienda: "Es una vergüenza que ser clase media en España sea cobrar el salario mínimo"
- Se investiga si los padres que denunciaron a sus compañeros de piso por poner cristales en el potito de su hijo lo hicieron para quedarse de okupas
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad