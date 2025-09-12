Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 12 de septiembre

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Como buen entrenador personal, no podía terminar su paso por La ruleta de la suerte de otra forma.

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Vaya despliegue de energía con el que nos ha deleitado Chuchi durante todo el programa. ¡No se puede esperar menos de este entrenador personal!

Al principio nos ha sorprendido con su forma tan original de pedir las letras del panel. Tanto es así que Jorge Fernández se ha atrevido a compararlo con el mítico Rambo: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”.

Después, el concursante del atril amarillo ha protagonizado también uno de los momentos más surrealistas de la historia de La ruleta de la suerte, dejándose llevar por su impaciencia.

Y, por si fuera poco, tras llegar al Panel Final, lo hemos visto terminar el programa haciendo el pino. No te pierdas este momentazo porque no tiene desperdicio. ¡Nos ha encantado tu participación en La ruleta, Chuchi!

¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández no sale de su asombro con Chuchi: "Ha sido surrealista este momento"
Mejores momentos | 12 de septiembre

Jorge Fernández: "Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta"
Mejores momentos | 12 de septiembre

