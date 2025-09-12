¡Chuchi termina el programa haciendo el pino!

Vaya despliegue de energía con el que nos ha deleitado Chuchi durante todo el programa. ¡No se puede esperar menos de este entrenador personal!

Al principio nos ha sorprendido con su forma tan original de pedir las letras del panel. Tanto es así que Jorge Fernández se ha atrevido a compararlo con el mítico Rambo: “Tenemos a Rambo entre nosotros y no nos hemos dado cuenta”.

Después, el concursante del atril amarillo ha protagonizado también uno de los momentos más surrealistas de la historia de La ruleta de la suerte, dejándose llevar por su impaciencia.

Y, por si fuera poco, tras llegar al Panel Final, lo hemos visto terminar el programa haciendo el pino. No te pierdas este momentazo porque no tiene desperdicio. ¡Nos ha encantado tu participación en La ruleta, Chuchi!