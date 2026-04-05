Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

El beso entre Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón ha revolucionado al panorama mediático. Después de que la revista Lecturas sacara a la luz la imagen de ambos actores besándose por las calles de Madrid, son muchas las incógnitas alrededor de esa relación.

Un amor que traspasa la pantalla

Ambos se conocieron hace doce años, durante el rodaje de Velvet, la serie de Antena 3. En la ficción, sus personajes mantenían un romance, algo que parece hacer traspasado la pantalla una década más tarde.

A raíz de trabajar juntos, ambos desarrollaron una bonita amistad y se mostraron cómplices públicamente, dedicándose siempre palabras de admiración y cariño. Según Maxi, trabajar con Aitana fue un sueño cumplido.

¿Amantes o pareja?

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón llevarían un mes quedando, según confirmaba Pilar Vidal. Sin embargo, aún no ha trascendido si tienen la mirada puesta en una relación seria. "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores", afirma Isabel Rábago.

Nuestra colaboradora Susana Uribarri, que pudo hablar con el entorno de Maxi Iglesias, aseguró que este no creía que la relación fuese a ir más allá. "No creen que vaya a ser una relación real", señaló. Algo que corroboró nuestra colaboradora, Isabel Rábago, que desveló que "es una relación que aparece y desaparece en el tiempo".

Maxi y Aitana, vacaciones por separado

Tras el beso, ninguno se ha pronunciado al respecto. Mientras Aitana Sánchez-Gijón está en Madrid con su obra de teatro, Maxi está de vacaciones en Galicia con unos amigos.

Un romance que podría convertirse en la pareja del año. ¿Veremos a Maxi Iglesias y a Aitana Sánchez-Gijón juntos en los próximos días?