Marta, absuelta tras ser acusada de provocar a su hija el síndrome del bebé zarandeado: "Nos la quitaron dos años"

La historia de Marta guarda muchas similitudes con la pesadilla que atraviesa actualmente Anabel Pantoja. Esta está siendo investigada, junto a su pareja David Rodríguez, por las lesiones que presentó su hija Alma, que podría haber sido víctima del síndrome del niño zarandeado.

Marta y su marido fueron acusados de haber causado el mismo mal a su bebé. La menor, que sufría problemas médicos desde su nacimiento, tuvo que ser ingresada a causa de unas lesiones cerebrales que automáticamente fueron interpretadas como maltrato infantil.

Pese a que Marta y su marido defendieron en todo momento su inocencia y afirmaron que la bebé sufría una enfermedad congénita que los médicos no habían conseguido detectar, fueron acusados de zarandear a la niña en un intento de acabar con su vida.

Marta y su marido llegaron a perder la custodia de la bebé durante más de dos años, un tiempo en el que no pudieron ver a su hija. "Por suerte, la acogió mi hermana y podíamos tenerla cerca", afirma Marta, "teníamos un régimen de visitas".

Durante aquel tiempo, Marta y su marido sufrieron el estigma de algo que no habían hecho y que hoy por fin se ha demostrado. Después de dos años de infierno, la Audiencia de Gipuzkoa ha determinado que no hay pruebas suficientes que demuestren que las lesiones fueron fruto de una agresión.

"Nuestro entorno nunca dudó de nosotros, pero en las redes sociales hemos llegado a ver auténticas barbaridades sobre nosotros", advierte Marta, "nos han llamado asesinos".

Aunque han sido absueltos, Marta denuncia que nadie le devolverá el tiempo perdido con su hija ni la imagen que, según cuenta, ha quedado manchada para siempre. "Cuando nos absolvieron llegué a sentir tristeza porque no puedes recuperar todo este tiempo perdido", sentencia.

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