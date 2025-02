El informe médico de la hija de Anabel Pantoja es concluyente: "No cabe duda de que las lesiones se han producido por un mecanismo violento"

Continúa abierta la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por presunto maltrato infantil. El motivo: las lesiones que presentaba su hija Alma durante el ingreso hospitalario.

Fran Fajardo, el periodista de Canarias 7 que dio la información en primicia, nos ha traído la última hora del caso. Según nos cuenta, el Juzgado no 4 de San Bartolomé de Tirajana está a la espera de recibir las cámaras de seguridad del centro comercial que acreditarán que ocurrió el día del ingreso de Alma.

Anabel y David declararan por separado, con abogados diferentes, pero por decisión jurídica. "Es para proteger el testimonio, que a priori va a ser el mismo", advierte Pilar Vidal.

Además, Fajardo ha advertido que el informe forense ha sido tan concluyente, que no cabe ninguna otra interpretación que no sea que las lesiones se han producido por un mecanismo violento. Ahora, el objetivo de la investigación es determinar si fue accidentalo no.