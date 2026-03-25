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Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas trataron de huir del pueblo: "Vinieron con prisa a ver uno de mis pisos"
Lolo y Juli, los presuntos asesinos de Francisca Cadenas, trataron de huir de Hornachos cuando la UCO volvió al lugar del crimen. En Y ahora Sonsoles hablamos con el propietario de uno de los pisos que fueron a ver.
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La familia de Francisca Cadenas por fin comienza a esclarecer qué ocurrió en 2017, el día que desapareció. Nueve años después, ya hay dos detenidos por su presunto asesinato: Lolo y Juli.
Los hermanos, vecinos de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), tenían los restos óseos de la víctima enterrados bajo su vivienda. Fue la UCO, gracias a micrófonos ocultos y demás cebos, los que lograron dar con los presuntos autores del crimen.
Pese a que Juli ha confesado ser el autor material del asesinato, hoy conocemos que trató de huir del pueblo junto a su hermano Lolo. Ambos buscaron una vivienda fuera del pueblo, concretamente en Llera, un municipio aún más pequeño.
"Vinieron con prisa a ver el piso", asegura Santiago, el propietario de uno de los pisos que visitaron, "les gustó, pero cuando les dijimos precio dijo que no les convenía".
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Nueve años después, la familia de Francisca Cadenas comienza a encontrar justicia. ¿Lograrán esclarecer todo lo que ocurrió la noche en la que la vieron por última vez?
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