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Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas trataron de huir del pueblo: "Vinieron con prisa a ver uno de mis pisos"

Lolo y Juli, los presuntos asesinos de Francisca Cadenas, trataron de huir de Hornachos cuando la UCO volvió al lugar del crimen. En Y ahora Sonsoles hablamos con el propietario de uno de los pisos que fueron a ver.

Santiago

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La familia de Francisca Cadenas por fin comienza a esclarecer qué ocurrió en 2017, el día que desapareció. Nueve años después, ya hay dos detenidos por su presunto asesinato: Lolo y Juli.

Los hermanos, vecinos de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), tenían los restos óseos de la víctima enterrados bajo su vivienda. Fue la UCO, gracias a micrófonos ocultos y demás cebos, los que lograron dar con los presuntos autores del crimen.

Abogados Francisca Cadenas

Pese a que Juli ha confesado ser el autor material del asesinato, hoy conocemos que trató de huir del pueblo junto a su hermano Lolo. Ambos buscaron una vivienda fuera del pueblo, concretamente en Llera, un municipio aún más pequeño.

"Vinieron con prisa a ver el piso", asegura Santiago, el propietario de uno de los pisos que visitaron, "les gustó, pero cuando les dijimos precio dijo que no les convenía".

Nueve años después, la familia de Francisca Cadenas comienza a encontrar justicia. ¿Lograrán esclarecer todo lo que ocurrió la noche en la que la vieron por última vez?

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