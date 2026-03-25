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Mejores momentos | 25 de marzo

La triquiñuela de Xavier Deltell intentando ganar en La Pista: “Vámonos de aquí”

El actor, que tenía que dar las tres palabras del título, ha tirado de morro con una respuesta que ha recordado una célebre frase de Jesulín de Ubrique.

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La triquiñuela de Xavier Deltell intentando ganar en La Pista

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Alberto Mendo
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Si hay algo asegurado con Xavier Deltell en Pasapalabra, son las risas. El actor ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de este programa de Pasapalabra con un intento de triquiñuela para ganar en La Pista. Sin embargo, no ha logrado repetir la victoria del pasado programa, que dejó una curiosa anécdota con Chema Martínez al estilo del mítico Furor.

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Chema Martínez se cuela en el pleno de Xavier Deltell en La Pista

Xavier hizo pleno en su anterior duelo contra Antea Rodríguez, pero esta nueva canción se les ha resistido a los dos. De hecho, Roberto Leal les ha ayudado revelándoles que es de Pablo Alborán. Además, su cara a cara ha llegado al momento en el que el presentador les ha dicho el título con otras palabras, aclarándoles que el acertado consta de tres.

Ya en su última oportunidad, Xavier ha dicho: “Vámonos”. Roberto le ha recordado: “Tres palabras”. Y el actor le ha echado morro para reiterar: “Va-mo-nos”. Su respuesta ha recordado al mítico ‘im-presionante’ de Jesulín de Ubrique. ¡Revive este hilarante momento en el vídeo!

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