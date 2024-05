María del Monte, vetada de la boda de su sobrina el próximo 18 de mayo: descubre cuál ha sido el motivo

María del Monte e Inmaculada Casal han sido vetadas de la boda de su sobrina, única mujer e hija de su hermano pequeño. El enlace se celebra el próximo 18 de mayo y no han sido invitadas.

El motivo podría apuntar a un enfrentamiento con María José, madre de Antonio Tejado, pero se ha desmentido que hayan tenido contacto. Por otro lado, se habla de ruptura dentro de la familia por razones que no han trascendido.

El silencio de los Tejado, de momento es total. Paloma García Pelayo ha contado en exclusiva que la razón por la que no van a ir a la boda no tiene nada que ver con el asunto del asalto y Antonio Tejado.

"Hay un problema de familia que viene de largo y que tiene que ver con el padre de la novia", ha asegurado la periodista, es decir, entre María del Monte y su hermano menor.

Isabel González, por su parte, ha explicado que el motivo de la no invitación es porque María del Monte e Inmaculada Casal no han mostrado interés en la ceremonia y han considerado que, si no lo demuestran, no tiene por qué ser invitadas.

Además, la periodista ha asegurado que la artista y la madre de Antonio Tejado se han alejado en los últimos meses. "Existe la posibilidad de que María José hable cuando acabe todo esto", ha dicho.