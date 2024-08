María José Suárez aclara si hubo planes de boda con Álvaro Muñoz Escassi: "Me llegó a regalar dos anillos"

Hace poco más de un año, María José Suárez visitó el plató de Y ahora Sonsoles, donde llamó Álvaro Muñoz Escassi de sorpresa para hacer todo una declaración de amor.

Unas palabras que hemos vuelto a escuchar ahora que han roto su relación, y ella ha dejado claro que no le da "mal rollo", sino que son cosas que se viven y ya está. "Lo mejor es borrón y cuenta nueva", ha dejado claro.

Sin embargo, no considera que la historia mereciese este final tan feo. Sonsoles Ónega ha contado que antes de la llamada, Álvaro Muñoz Escassi dijo que le iba a pedir matrimonio.

María José, además, ha contado que en algún momento hablaron de compromiso y el jinete le llegó a regalar dos anillos de compromiso. Sin embargo, no lo hizo finalmente porque él decía que no la veía segura. "Sabía que yo no estaba convencida", ha dicho.

La modelo sabe, además, cómo era Álvaro sobre todo al principio de la relación, con un bombardeo de amor. "Me gustaba sentirme especial, pero yo sabía cómo es", ha dejado claro.

Y es que María José sabía el pasado del jinete y su fama de mujeriego, pero ella nunca pensó en cambiar su personalidad.

La modelo se ha queda con lo malo sino con los momentos bonitos y vividos, y no lo ha vivido como una mentira. "Ni me he despedido de él", ha dejado claro.