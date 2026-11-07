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Vanesa Martín se rinde ante Julieta tras su Batalla con Charlotte: “Tiene algo diferente”

La quinta coach ha coincidido con Lola Índigo en su elección tras la Batalla, destacando algo especial en la voz de Julieta pese al enorme talento de Charlotte.

Vanesa Martín se rinde ante Julieta tras su Batalla con Charlotte: “Tiene algo diferente”

Vanesa Martín se rinde ante Julieta tras su Batalla con Charlotte: “Tiene algo diferente”

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Charlotte y Julieta han protagonizado una de las Batallas de La Voz 2026, poniendo a Lola Índigo ante la difícil decisión de tener que prescindir de una de sus talents.

Finalmente, la coach ha decidido quedarse con Julieta, una elección que también ha compartido Vanesa Martín, la quinta coach de esta edición, que ha querido dar su valoración sobre el enfrentamiento.

La artista ha reconocido que Charlotte es una cantante increíble, pero ha asegurado que ve algo especial en la voz de Julieta, un detalle que ha terminado por inclinar también su valoración hacia ella.

De esta manera, Vanesa Martín ha respaldado la decisión de Lola Índigo, poniendo en valor las cualidades de ambas talents y destacando lo que hace diferente a Julieta. ¡No te pierdas su valoración de esta Batalla!

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Antena 3 » Programas » La Voz

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