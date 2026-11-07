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A las 22.00 horas

El público decide: los mejores, frente a frente en la Batalla de ganadores de La Voz

Por primera vez en esta edición, el público elegirá a sus favoritos, otorgando un pase a los Directos de La Voz.

El público decide: los mejores, frente a frente en la Batalla de ganadores de La Voz

El público decide: los mejores, frente a frente en la Batalla de ganadores de La Voz

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Julián López
Julián López
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Aumenta el desafío para los talents. La emoción se dispara para los talents, y los mejores estarán frente a frente sobre el escenario de La Voz.

Llega la Batalla de ganadores, y por primera vez en esta edición, el público presente en plató elegirá a sus favoritos, dando un pase automático a los Directos de La Voz.

Cualquier detalle puede decantar la balanza en esta nueva fase del formato, con las pulsaciones aceleradas por conseguir un hueco en los Directos.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, la Batalla de ganadores de La Voz. También disponible en atresplayer.

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