A las 22.00 horas
El público decide: los mejores, frente a frente en la Batalla de ganadores de La Voz
Por primera vez en esta edición, el público elegirá a sus favoritos, otorgando un pase a los Directos de La Voz.
Publicidad
Aumenta el desafío para los talents. La emoción se dispara para los talents, y los mejores estarán frente a frente sobre el escenario de La Voz.
Llega la Batalla de ganadores, y por primera vez en esta edición, el público presente en plató elegirá a sus favoritos, dando un pase automático a los Directos de La Voz.
Cualquier detalle puede decantar la balanza en esta nueva fase del formato, con las pulsaciones aceleradas por conseguir un hueco en los Directos.
Más Vídeos
- ¡Melendi sorprende a Lola Índigo con su bachata! El divertido baile entre los coaches de La Voz
- La emoción de los dúos y la tensión de los robos, los grandes protagonistas de la noche: así hemos vivido las segundas Batallas de La Voz
- El próximo viernes, los talents se la juegan en la batalla de ganadores
El próximo viernes, a las 22.00 horas, la Batalla de ganadores de La Voz. También disponible en atresplayer.
Publicidad