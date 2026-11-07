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AVANCE | 7 de noviembre

Los concursantes de La ruleta de la suerte noche se preparan llevarse el gajo más “espectacular”

Una nueva velada de emociones y premios aguarda en el plató de La ruleta de la suerte noche. ¡Todo listo para que los concursantes se lancen a por los mejores gajos!

Jorge Fernández y Laura Moure en La ruleta de la suerte noche

Los concursantes de La ruleta de la suerte noche se preparan llevarse el gajo más “espectacular”

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Borja Tamayo
Publicado:

Jorge Fernández y Laura Moure están de vuelta para regalarnos otra edición especial más de La ruleta de la suerte noche. Mientras el programa habitual continúa en el horario de siempre, toca vestirse de gala porque la ocasión bien lo merece.

Tirar de la ruleta nunca había supuesto jugar con tanto dinero. Y es que los concursantes están ya preparados para buscar el “gajo espectacular” de 100.000€. Aunque no hay que dejar de lado el resto de las casillas, con premios de hasta 5.000€ por tirada. ¡Increíble!

Teresa, Toni y Álvaro ya están preparados para la montaña rusa de emociones que promete ser esta nueva entrega. ¿Te lo vas a perder? A las 22 horas, en Antena 3, un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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