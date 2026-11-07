Los concursantes de La ruleta de la suerte noche se preparan llevarse el gajo más “espectacular”

Jorge Fernández y Laura Moure están de vuelta para regalarnos otra edición especial más de La ruleta de la suerte noche. Mientras el programa habitual continúa en el horario de siempre, toca vestirse de gala porque la ocasión bien lo merece.

Tirar de la ruleta nunca había supuesto jugar con tanto dinero. Y es que los concursantes están ya preparados para buscar el “gajo espectacular” de 100.000€. Aunque no hay que dejar de lado el resto de las casillas, con premios de hasta 5.000€ por tirada. ¡Increíble!

Teresa, Toni y Álvaro ya están preparados para la montaña rusa de emociones que promete ser esta nueva entrega. ¿Te lo vas a perder? A las 22 horas, en Antena 3, un nuevo programa de La ruleta de la suerte noche.