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¡Melendi sorprende a Lola Índigo con su bachata! El divertido baile entre los coaches de La Voz
El cantante le ha pedido a su compañera que le enseñase a bailar, pero Lola se ha llevado una sorpresa al descubrir que Melendi ya conocía los pasos básicos.
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¡Lola Índigo y Melendi han protagonizado uno de los momentos más divertidos de La Voz 2026! Los dos coaches han dejado a un lado la competición para demostrar su complicidad con un inesperado baile de bachata.
Todo ha comenzado cuando el asturiano le ha pedido a su compañera que le enseñase a bailar este género musical. Lola, acostumbrada a desenvolverse sobre los escenarios, no ha dudado en ponerse manos a la obra para ayudarle.
Sin embargo, ¡la sorpresa se la ha llevado ella! Melendi ha demostrado que ya conocía los pasos básicos de la bachata, dejando a Lola Índigo sorprendida ante las habilidades de su compañero.
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Un momento tan divertido como especial en el que ambos coaches han demostrado que, además de compartir su pasión por la música, también pueden formar una buena pareja de baile. ¡No te pierdas la bachata de Lola Índigo y Melendi!
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