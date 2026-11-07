Pepe Navarro recuerda a su padre, fallecido por Alzheimer: "La música le había dado alguna memoria”

Pepe Navarro ha compartido en La Mesa uno de los episodios más difíciles de su vida al recordar la pérdida de su padre, que falleció a causa del Alzheimer. El presentador ha hablado de cómo vivió aquella etapa y ha revelado uno de los pocos estímulos que conseguían hacer sonreír a su padre.

Según ha contado, la música era lo único que lograba arrancarle una sonrisa, incluso durante la enfermedad. Un recuerdo que Navarro ha querido compartir al hablar de los últimos años de vida de su progenitor.

Por otro lado, el presentador también ha hablado de su madre, que está a punto de cumplir 96 años y que, según ha destacado, sigue manteniendo intactas sus ganas de vivir. Navarro ha contado que su madre aprendió a escribir por sí sola cuando tenía más de 30 años.

Además, ha destacado que sigue haciendo ejercicio todos los días, poniendo en valor la vitalidad y la actitud con la que su madre afronta esta etapa de su vida.