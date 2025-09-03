Marco, empresario a los 14 años: "He ganado ya unos 10.000 euros con uno de mis proyectos"

A los 14 años, Marco ya acumula un recorrido poco común: tres proyectos empresariales en marcha y una energía que lo empuja a seguir creando. Mientras muchos de sus compañeros piensan en jugar y divertirse, él dedica su tiempo a crear y poner solución a problemas reales.

A los ocho años quiso diseñar un robot humanoide y, aunque no funcionó como esperaba, lo transformó en una experiencia de aprendizaje. Poco después llegó un sistema de orientación para supermercados y, más tarde, una impresora 3D que marcó un antes y un después: comenzaron los encargos y el negocio tomó vuelo.

"Mucha gente piensa que no hago cosas de niño, pero sí, he aprendido a compaginar el ser un niño con ser emprendedor", nos cuenta, "en mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar".

Hoy su meta es aún más ambiciosa: desarrollar un software de inteligencia artificial para optimizar el diseño de puentes. Con el respaldo de su familia y la confianza en sus ideas, Marco asegura que no ha renunciado a nada, solo ha elegido vivir su infancia de una forma distinta: emprendiendo.

"El que quiere ser futbolista también se pasa el día jugando al fútbol", advierte. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!