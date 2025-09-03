Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos visita

Marco, empresario a los 14 años: "He ganado ya unos 10.000 euros con uno de mis proyectos"

Tiene 14 años y ya ha fundado tres empresas. Hoy, Marco nos cuenta en Y ahora Sonsoles cómo ha conseguido su sueño: emprender.

Empresario con 14 años

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

A los 14 años, Marco ya acumula un recorrido poco común: tres proyectos empresariales en marcha y una energía que lo empuja a seguir creando. Mientras muchos de sus compañeros piensan en jugar y divertirse, él dedica su tiempo a crear y poner solución a problemas reales.

A los ocho años quiso diseñar un robot humanoide y, aunque no funcionó como esperaba, lo transformó en una experiencia de aprendizaje. Poco después llegó un sistema de orientación para supermercados y, más tarde, una impresora 3D que marcó un antes y un después: comenzaron los encargos y el negocio tomó vuelo.

"Mucha gente piensa que no hago cosas de niño, pero sí, he aprendido a compaginar el ser un niño con ser emprendedor", nos cuenta, "en mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar".

Hoy su meta es aún más ambiciosa: desarrollar un software de inteligencia artificial para optimizar el diseño de puentes. Con el respaldo de su familia y la confianza en sus ideas, Marco asegura que no ha renunciado a nada, solo ha elegido vivir su infancia de una forma distinta: emprendiendo.

"El que quiere ser futbolista también se pasa el día jugando al fútbol", advierte. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Empresario con 14 años

Marco, empresario a los 14 años: "He ganado ya unos 10.000 euros con uno de mis proyectos"

Pilar Vidal

Pilar Vidal confiesa con que rostros de Antena 3 tendría una aventura: "Roberto Leal es una fantasía"

Olga

La terrible experiencia de otros españoles en el hotel de Lombok donde mataron a Mati: "Eran fríos y distantes"

Eva González
¡Reto superado!

Eva González adivina su foto épica vestida de flamenca en el FesTVal de Vitoria

Los expertos piden límites en la red tras la muerte de un streamer que sufrió torturas en directo
Contenidos de extrema violencia

Los expertos piden límites en la red tras la muerte del streamer francés: "Aumenta la probabilidad de conductas violentas"

La réplica del anillo de Georgina Rodríguez
Georgina

La joyería que vende el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: cuesta un 99,5% menos

A este establecimiento malagueño acuden muchas personas a hacerse réplicas como la de la modelo española.

Debate insulto política jóvenes
POLÍTICA

La opinión de las nuevas generaciones sobre la política 'embarrada': ¿Cómo evitar los insultos?

Recurrir a insulto es algo cada vez más instaurado en los discursos políticos. Dos jóvenes activos en la vida política, uno progresista y otro conservador, debaten sobre las posibilidades a considerar para cambiar la tendencia.

Jorge Fernández desvela la única entrada de concierto que conserva: “Más heavy que una lluvia de hachas”

Jorge Fernández desvela la única entrada de concierto que conserva: “Más heavy que una lluvia de hachas”

La mala racha de Julia al caer tres veces en el 'se lo doy': “Estoy muy generosa”

La mala racha de Julia al caer tres veces en el 'se lo doy': “Estoy muy generosa”

Guille y su abuela, dos generaciones unidas por La ruleta de la suerte

Guille y su abuela, dos generaciones unidas por La ruleta de la suerte

Publicidad