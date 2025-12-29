Antena3
¿Nieve en el desierto? Jorge Fernández explica este sorprendente fenómeno

Un panel sobre la nieve en el desierto sorprende a Jorge Fernández y da pie al debate en plató.

Arancha Mela
Este panel decía: “Increíble, pero cierto: a veces también nieva en el desierto”. Laura lo ha resuelto gracias al gajo ‘Exprés’ y Jorge Fernández, sorprendido, no ha dudado en comentar este fenómeno.

El debate se ha abierto y la concursante Laura, quien ha resuelto este panel, ha contado su increíble experiencia tras viajar allí.

