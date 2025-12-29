Postres de fin de año de Karlos Arguiñano: cinco recetas fáciles para triunfar en Navidad

Las celebraciones de fin de año piden un broche dulce a la altura, y Karlos Arguiñano vuelve a demostrar que la sencillez también puede ser festiva. El cocinero propone cinco recetas pensadas para compartir, con ingredientes accesibles y elaboraciones claras, perfectas para quienes quieren lucirse sin complicaciones.

Entre sus opciones hay guiños a la repostería clásica y toques creativos que elevan el resultado final. Arguiñano apuesta por postres que combinan tradición, equilibrio y ese punto casero que nunca falla en una mesa navideña.